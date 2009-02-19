МЗІ Білорусі називає візит Солани конструктивним

Київ. 19 лютого. УНІАН. Міністр закордонних справ Білорусі Сергій МАРТИНОВ заявляє про результативність візиту до Мінська делегації Євросоюзу на чолі з Верховним представником з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС, Генеральним секретарем Ради ЄС Хав’єром СОЛАНОЮ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі.

«Ми обговорили відносини між Білоруссю і Європейським Союзом, питання перспектив наших відносин, питання про те, що обидві сторони прагнули б зробити для поліпшення цих відносин, а також питання роботи над «Східним партнерством», яке є ініціативою Європейського Союзу для цього географічного простору. Ми вважаємо, що сьогоднішня зустріч була важливою і результативною, і продовжимо взаємодію», - сказав С.МАРТИНОВ після зустрічі з Х.СОЛАНОЮ.

Міністр закордонних справ Білорусі повідомив, що Х.СОЛАНА також провів переговори з Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ.

У свою чергу Х.СОЛАНА висловив надію, що відносини Білорусі і Євросоюзу розвиватимуться і заглиблюватимуться. За його словами, сьогоднішні переговори в Мінську мали конструктивний характер. «На мій погляд, для вашої країни є місце в Східному партнерстві», - сказав Верховний представник з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС після зустрічі з О.ЛУКАШЕНКОМ.

При цьому Х.СОЛАНА наголосив, що метою його візиту до Мінська не було висунення конкретних умов білоруській стороні. Він відзначив, що можливе приєднання Білорусі до “Східного партнерства» є основою сьогоднішніх відносин ЄС і Білорусі. Х.СОЛАНА нагадав, що вже відбулося два спільні засідання у форматі «Трійка ЄС – Білорусь», а в березні має відбутися ще одна така зустріч.

Як повідомляв УНІАН, візит Х.СОЛАНИ до Мінська є першим візитом такого рівня чиновника Євросоюзу до Білорусі. Хоча раніше Верховний представник з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС, Генеральний секретар Ради ЄС неодноразово проводив зустрічі з представниками білоруської опозиції в Брюсселі.

Потепління у відносинах між ЄС і Білоруссю почалося восени 2008 року, коли влада Білорусі звільнила всіх політичних в`язнів і запросила спостерігачів ОБСЄ на парламентські вибори, після чого ЄС тимчасово припинила заборону на видачу віз ряду вищих посадовців країни.