Баррозу висловив співчуття Польщі з приводу пожежі в хостелі
14:22, 13 квітня 2009Новини ЄС
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Загинуло щонайменше 18 осіб
Брюссель. 13 квітня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ висловив співчуття прем`єру Польщі Дональду ТУСКУ у зв’язку з пожежею в хостелі, яка сталася сьогодні зранку.
Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.
“Я хочу висловити глибоке співчуття родинам загиблих та всьому польському народу”, - зазначається у листі.
Пожежа, що сталася сьогодні вранці в хостелі у Камєн Поморські на північному заході Польщі, забрала щонайменше життя 18 осіб. Ще близько двох десятків мешканців хостелу отримали травми та опіки.
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