Баррозу висловив співчуття Польщі з приводу пожежі в хостелі

Брюссель. 13 квітня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ висловив співчуття прем`єру Польщі Дональду ТУСКУ у зв’язку з пожежею в хостелі, яка сталася сьогодні зранку.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

“Я хочу висловити глибоке співчуття родинам загиблих та всьому польському народу”, - зазначається у листі.

Пожежа, що сталася сьогодні вранці в хостелі у Камєн Поморські на північному заході Польщі, забрала щонайменше життя 18 осіб. Ще близько двох десятків мешканців хостелу отримали травми та опіки.