Бельгійці активніше відвідували парки розваг на Пасху

Брюссель. 14 квітня. УНІАН. Незважаючи на кризу, кількість відвідувачів парків розваг у Бельгії під час Пасхальних канікул цього року значно зросла.

Про це пише сьогодні фламандська газета De Morgen.

Так, за даними видання, зоопарки в Антверпені та Планкендалі на Пасхальних вихідних відвідали відповідно 27 та 20 тис. осіб, що відповідно удвічі та утричі більше, ніж минулого року.

Схожі цифри продемонстрували і парки атракціонів. Так, парк Lichtaart Bobbejaanland поблизу Антверпена зафіксував новий рекорд відвідувань з 2000 року – близько 16 тис. осіб. Три парки Plopsaland в різних регіонах Бельгії зафіксували зростання відвідувань на 41% порівняно з Пасхальними вихідними 2008 року.

Крім того, на вихідних на узбережжі Північного моря було зафіксовано рівень зайнятості готелів та оренди квартир вищий за середній для цього періоду.

Видання зазначає, що на думку бельгійських фахівців в області туризму, ці дані свідчать про зростання людей, які віддають перевагу проводити Пасхальні вихідні в своїй країні.