Путін каже, що ”Північний потік” набуває європейськості

Москва. 14 квітня. УНІАН. Проект газпроводу «Nord Stream» (”Північний потік”) стає дедалі більш міжнародним і загальноєвропейським.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії «Єдина Росія», про це заявив на зустрічі з головою комітету акціонерів «Nord Stream» Герхардом ШРЕДЕРОМ прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН.

”Знаю, що пан Г.ШРЕДЕР і виконавча дирекція «Nord Stream» активно працюють за цим проектом. Проект стає дедалі більш міжнародним і загальноєвропейським. Ми добре знаємо і багато разів казали, що дефіцит енергоносіїв в Європі зростатиме, і тому ми повинні спокійно пояснювати свою позицію, спокійно працювати над здійсненням цього проекту”, - сказав В.ПУТІН.

Він запропонував поговорити щодо всіх аспектів здійснення цього проекту й подякував Г.ШРЕДЕРУ за ті зусилля, які докладаються до його реалізації.

”Тим більше, що це відповідає інтересам дуже багатьох європейських країн, передусім Німеччини та Росії”, - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що завдяки реалізації цього проекту Німеччина стане не тільки великим споживачем, а й найбільшим транзитером. Газопровід ”Північний потік” є принципово новим маршрутом для експорту російського газу в Європу, передусім на ринки Німеччини, Великої Британії, Нідерландів, Франції та Данії, додав В.ПУТІН.

Своєю чергою Г.ШРЕДЕР зазначив, що ”Nord Stream» нічого ні в кого не віднімає, але дає таку стійкість газопостачанню Європи, якої не було раніше”.

”Ми повністю слідуємо нашому плану, що стосується всіх аспектів підготовчих робіт”, - сказав Г.ШРЕДЕР. Він висловив надію, що за допомогою спокійної дискусії вдасться подолати наявний той чи інший опір цьому проекту, який ”не завжди пов`язаний з предметним занепокоєнням”.

Як повідомлялося, очікується, що Nord Stream завдовжки 1220 кілометрів пройде по дну Балтійського моря від Росії (Виборг) до Німеччини (Грайфсвальд). Введення в експлуатацію першої нитки газопроводу пропускною спроможністю 27,5 млрд. кубометрів газу на рік заплановано на 2010 рік.

Акціонерами компанії-оператора проекту Nord Stream AG є російський ”Газпром” - 51%, німецькі Wintershall Holding і E.ON Ruhrgas - по 20%, а також нідерландська Gasunie - 9%. У квітні поточного року партнери за ”Північним потоком” почали до переговорів про входження в проект французької Gaz de France.