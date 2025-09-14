За його словами, мета гарантій, які зараз обговорюються, полягає в тому, щоб стримувати Москву від нової агресії.

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що не вірить у дієвість будь-яких гарантій безпеки для України. Таку заяву він зробив під час зустрічі Yalta European Strategy у Києві.

Як повідомляє "Європейська правда", Сікорський нагадав про "запевнення", надані Україні в рамках Будапештського меморандуму. На його думку, в разі надання більш конкретних гарантій вони не будуть ефективними.

За його словами, мета гарантій, які зараз обговорюються, полягає в тому, щоб стримувати Москву від нової агресії.

"Мовляв, якщо ви нападете на того, кому надані гарантії, ми розпочнемо війну на його захист. Тобто якщо ми надаємо безпекові гарантії Україні – ми говоримо, що можемо почати війну проти Росії. І я не вважаю, що це переконливо, що до цього є довіра. Хто хочете воювати з Росією – може почати це просто зараз. Але я щось не бачу охочих. Але у міжнародних відносинах немає нічого гіршого, ніж надати гарантії, яким немає довіри", – сказав Сікорський.

Польський міністр зазначив, що говорять не про гарантії для України. Мова про "моніторинг миру і посилення України".

"Я боюся, що ця самопоглинаюча дискусія руйнує і демобілізує політиків від більш термінової задачі – пошуку грошей для України на 2026 і 2027 роки", – резюмував Радослав Сікорський.

Гарантії безпеки для України: ви могли це пропустити

Кілька днів тому у Міністерстві закордонних справ Франції заявили, що 26 країн погодилися надати Україні гарантії безпеки після завершення війни. Зазначалося, що якщо Росія уникатиме переговорів про мир, санкції проти неї можуть посилити.

Водночас президент України Володимир Зеленський вважає, що гарантії безпеки для України повинні діяти до завершення бойових дій. Говорячи про гарантії, обіцяні країнами, які входять до "коаліції рішучих", президент зауважив, що йдеться не лише про військову допомогу, але й про економічні гарантії.

