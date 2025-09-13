Спецпредставник президента США розповів, що українці прозвали його "котом".

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог відреагував на жарт українців про те, що він виконує в Україні роль ППО. Про це стало відомо з його допису у мережі Х.

Він зауважив, що його ім'я Keith співзвучне з українським словом "кіт", а кіт - "це унікальний символ для українського народу, символ безпеки та захисту".

"Оскільки Keith українською звучить як "Кіт", українці прозвали мою роль як спеціального представника Келлога "котом". Коли "Кіт" відвідує Україну, Росія призупиняє свої удари по мирному населенню, даруючи їм кілька ночей спокою. Спокою, який сильна Америка пропонує іншим країнам", - написав Келлог.

Він додав фото з начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим біля пам’ятника коту.

Келлог і ППО: що відомо

У серпні під час візиту Келлога в Україну, який тривав кілька днів, Росія призупинила масовані обстріли Києва. Після цього українці почали жартувати, що Келлог в Україні виконує своєрідну роль протиповітряної оборони.

Президент України Володимир Зеленський 12 вересня на щорічній зустрічі "Ялтинська європейська стратегія", де був присутній і спеціпредставник США, пожартував, що Сполучені Штати мають ще одну систему протиповітряної оборони, не гіршу за зенітно-ракетний комплекс Patriot, - і це Кіт Келлог.

"Про це дійсно, пане генерале, кажуть щоразу, коли ви тут. Коли ви в Києві, Кіт Келлог, кияни точно можуть трохи виспатись. Хотілося б, щоб ви їздили по всіх містах України", - сказав Зеленський.

Він додав, що "готовий надати генералу Келлогу громадянство, все, що потрібно, квартиру… все що потрібно, якщо це спонукатиме Росію до припинення вогню".

