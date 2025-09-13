Держсекретар США Марко Рубіо назвав атаку російських дронів на Польщу "неприйнятною, сумною і небезпечною" подією.
"Дрони були запущені навмисно. Немає сумнівів у тому, що вони були запущені навмисно. Питання в тому, чи були дрони націлені на те, щоб летіти до Польщі", - задався питанням держсекретар.
Він зазначив, що якщо наявні дані приведуть США до такого висновку, "то очевидно, що це був вкрай ескалаційний крок, передає Reuters.
"Є й низка інших можливостей, але ми хочемо зібрати всі факти і проконсультуватися з нашими союзниками, перш ніж робити остаточні висновки", - пояснив позицію США Рубіо.
Примітно, що в такому ж дусі раніше висловився і президент США Дональд Трамп.
Реакція США на російські дрони в Польщі
На тлі того, що реакція на інцидент європейських чиновників була блискавичною, Трамп ніяк його не коментував. Тільки через деякий час він викотив пост у соцмережі, у якому йшлося, мовляв, треба ж - російські дрони в Польщі.
Другого дня, ймовірно після деяких роздумів, він вийшов до народу з іншим коментарем, в якому йшлося, що наліт російських дронів на Польщу - це помилка: "Можливо, це була помилка. Але, незалежно від цього, я не задоволений нічим, що стосується цієї ситуації".