Держсекретар сказав, що спочатку США хочуть зібрати всі факти і проконсультуватися з союзниками.

Держсекретар США Марко Рубіо назвав атаку російських дронів на Польщу "неприйнятною, сумною і небезпечною" подією.

"Дрони були запущені навмисно. Немає сумнівів у тому, що вони були запущені навмисно. Питання в тому, чи були дрони націлені на те, щоб летіти до Польщі", - задався питанням держсекретар.

Він зазначив, що якщо наявні дані приведуть США до такого висновку, "то очевидно, що це був вкрай ескалаційний крок, передає Reuters.

"Є й низка інших можливостей, але ми хочемо зібрати всі факти і проконсультуватися з нашими союзниками, перш ніж робити остаточні висновки", - пояснив позицію США Рубіо.

Примітно, що в такому ж дусі раніше висловився і президент США Дональд Трамп.

Реакція США на російські дрони в Польщі

На тлі того, що реакція на інцидент європейських чиновників була блискавичною, Трамп ніяк його не коментував. Тільки через деякий час він викотив пост у соцмережі, у якому йшлося, мовляв, треба ж - російські дрони в Польщі.

Другого дня, ймовірно після деяких роздумів, він вийшов до народу з іншим коментарем, в якому йшлося, що наліт російських дронів на Польщу - це помилка: "Можливо, це була помилка. Але, незалежно від цього, я не задоволений нічим, що стосується цієї ситуації".

