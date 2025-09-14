Американський генерал каже, що необхідно забезпечити обмін технологіями у цій сфері.

Україна стала світовим лідером у технологіях безпілотників і значно випередила Сполучені Штати Америки у цій сфері.

Таку заяву зробив спецпредставник президента США Дональда Трампа по Україні, генерал Кіт Келлог під час конференції YES 2025. Він визнав, що його країна "серйозно відстає".

"Ми відстаємо, відстаємо серйозно. Українці є світовими лідерами в технологіях дронів. Кожен час має свої головні активи. Колись це була артилерія, колись авіаносці, а зараз це дрони", – сказав генерал.

За словами Келлога, раніше не було такої загрози з повітря, і броньовані машини не мали верхнього захисту. Тепер же ситуація зовсім інша – артилерійські системи та безпілотні системи можуть уражати техніку з будь-якого напрямку.

Він акцентував, що необхідно забезпечити обмін технологіями у цій сфері.

"Я був у командних центрах, спостерігав, як організована робота. Це виглядає з боку як відеогра: підстрелив танк, випив коли. Це серйозно змінює рівняння на полі бою. Варто віддати належне українцям, вони тут багато чого досягли", – резюмував Кіт Келлог.

Нещодавно відбулося засідання в форматі "Рамштайн". Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна отримає від партнерів дві системи Patriot, літаки Mirage, снаряди. Також говорили про реалізацію низки заходів військової підтримки.

Тим часом в Аргентині допустили відправлення своїх військ в Україну, якщо отримають відповідний запит. Зазначається, що країна має багатий досвід участі в миротворчих місіях під егідою ООН.

