Демонстративне розгортання ракетних комплексів посеред дороги виглядає як неприхована погроза сусідам.

Російські погрози Європі не обмежуються зальотами дронів у повітряний простір країн НАТО. Сьогодні росіяни влаштували провокацію із використанням двох балістичних ракетних комплексів "Искандер".

Так, у суботу вдень Мережею розійшлося відео, на якому дві пускові установки "Искандер-М" зупинилися на трасі в Калініградській області та розгорнулися у бойове положення просто посеред дороги. Заради цього дійства російські поліціянти перекрили дорожній рух, змусивши пересічних росіян чекати закінчення перфомансу.

Украинский OSINT-проект "КіберБорошно" визначив, що пускові установки "Искандер" розгорнули у бойове положення на трасі E28 на північ від населеного пункту Кудрявцево – менше, ніж за 40 км від кордону з Польщею.

Як пише портал Defense Express, зафільмовані установки оснащені ракетою 9М723 із максимальною дальністю пуску у 500 км. З цієї позиції ракета теоретично може покрити більшу частину Польщі, усю Литву та Латвію, а також деякі частини Німеччини, Швеції, Данії та Естонії. Зокрема в зоні ураження знаходяться міста Варшава, Вільнюс та Рига.

При цьому столиці Швеції та Німеччини – Стокгольм та Берлін – не потрапляють у зону ураження ракет 9М723 лише зовсім трохи. Якби пускова установка стояла не в центрі Калінінградської області, а на її крайньому заході, то Берлін потрапив би у зону ураження весь, а Стокгольм – своїми південними районами.

Російські провокації з дронами

Як писав УНІАН, сьогодні під вечір Росія влаштувала нову провокацію із безпілотниками у повітряному просторі НАТО. Під час дронового нападу на Україну щонайменше один російський БПЛА залетів глибоко на територію Румунії і провів там певний час.

Для перехоплення безпілотника румуни підняли два винищувачі, але збивати його не стали: лише відстежували політ.

Майже одночасно з тим свою бойову авіацію знову піднімала Польща – через російські дрони над західними областями України. Однак про новий заліт російських дронів у Польщу наразі невідомо.

