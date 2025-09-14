"Укрзалізниця" повідомила про зміну в маршрутах низки поїздів через надзвичайну подію в області.

Пізно ввечері у суботу, 13 вересня, у Київській області пролунала серія вибухів. Як повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації (КОВА), вибухи не були повʼязані з повітряною атакою з боку російських окупаційних військ.

"В межах Київської області ворожих повітряних цілей не фіксувалось, сигнал "Повітряна тривога" не оголошувався. На місці події працюють оперативні служби. Проводяться всі необхідні дії. Більш детальна інформація буде надана згодом", – написав він.

Тим часом "Укрзалізниця" повідомила про пошкодження інфраструктури в Київській області.

"Через пошкодження інфраструктури поблизу Києва внаслідок надзвичайної ситуації низка поїздів, які слідують через станцію Боярка, курсуватиме зміненими маршрутом", – йшлося у повідомленні.

Зокрема, замість ділянки Здолбунів — Козятин-2 поїзди прямуватимуть через Коростень. В обʼїзд ділянки Жмеринка — Фастів-1 — через Миронівку та Трипілля-Дніпровське.

Зміненим маршрутом вже прямує поїзд №23 Київ – Хелм. Зазначається, що рух відбувається із затримко юпоїзд буде пришвидшено для її скорочення.

"Пасажирів зі станції Бердичів забере наш поїзд 31 з подальшою пересадкою. Також буде розвернуто та відправлено зміненим маршрутом поїзд №139 Київ – Кам’янець-Подільський, №141/143 Суми, Чернігів – Рахів та №21/103 Краматорськ, Харків – Львів", – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що про прямий звʼязок зміни маршрутів поїздів із вибухами, які чули ввечері, не говориться.

