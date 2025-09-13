Він сказав, що його розчарувало, що з міста втекли СБУшники, прокуратури, поліцейські, ДСНСники, ще до того, як туди увійшли росіяни.

Колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко пишається тим, як беззбройні херсонці захищали місто від росіян у березні 2022 року. Однак ті, хто справді мав його захищати - втекли ще до приходу окупантів.

Про це Миколаєнко сказав в інтерв'ю Бі-бі-сі. Ексмер одразу після початку війни записався в територіальну оборону. Він розповів, що тоді до військкоматів прийшло стільки добровольців, що ворота довелося закривати, оскільки місцевий територіальний центр комплектування (ТЦК) не міг прийняти всіх охочих.

Але Миколаєнко визнав, що перші дні російського вторгнення принесли і величезне розчарування. По-перше, колони росіян змогли в'їхати в Херсонську область і рухалися до обласного центру дуже швидко - виявилося, що дороги не заміновані.

"Керівництво держави заявляло, що цей кордон закритий, і жодних можливостей пройти там іноземним військам немає. Але десь через дві-три години вони вже були на лівому березі навколо Херсона. Чому так сталося? Дуже складно відповісти. У мене є конкретна відповідь, але я не хочу нав'язувати її суспільству. Мені здається, що тут не обійшлося без зради", - висловив свою думку Миколаєнко.

Він додав, що розчарувало його і те, що СБУшники, прокуратури, поліцейські, ДСНСники покинули місто до того, як туди увійшла російська армія.

За словами ексмера, обороняти Херсон залишилися добровольці з тероборони, якими командували кадрові офіцери, і яким не вистачало навіть базових ресурсів, щоб блокувати під'їзди до міста.

"Херсон залишився без тих людей, які мали його захищати. Не було не тільки військових, а й правоохоронців... Я не хочу навішувати ярлики на наших правоохоронців, але, на жаль, серед тих, хто реально вийшов захищати місто, я побачив тільки хлопців із патрульної поліції", - згадує Миколаєнко.

Коли в Херсон увійшли російські окупанти, Миколаєнко нікуди їхати не став. Невдовзі з ним зв'язався один із тодішніх лідерів окупаційної адміністрації Кирило Стремоусов і запропонував "посаду". Миколаєнко відмовився від такої співпраці - і невдовзі співробітники ФСБ РФ виманили його на зустріч і заарештували.

Звільнення Миколаєнка

24 серпня Україна повернула з російського полону багато цивільних, серед яких були журналісти, медик і один ексмер. Більшість тих, хто повернувся, утримувалися в полоні з 2022 року.

Зокрема, додому повернулися журналісти Дмитро Хилюк і Марк Каліуш, медик Сергій Ковальов із батальйону "Госпітальєри", який рятував життя захисників і цивільних на "Азовсталі", колишній мер Херсона Володимир Ніколаєнко.

