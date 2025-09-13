Цей дрон може перебувати у повітрі 24 години.

Сили оборони України знищили ударно-розвідувальний дрон "Оріон" російських окупаційних військ. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді.

"Щойно збито ударно-розвідувальний борт Оріон. 414 ОБр "Птахи Мадяра", Команда Топота. 6,3 метра – розмах крила, 24 години у повітрі", – розповів він.

За словами Бровді, за час війни "Птахи Мадяра" знищили сотні російських дронів.

"З понад 1500 збитих Птахами протягом війни орланів, зал, суперкамів, шахедів, гербер та ланцетів, найбільшими були Мерлін та Форпост. Оріон залишався на короночку", – написав командувач СБС.

Він також поділився кадрами знищення російського безпілотника:

БПЛА Оріон: що відомо

Російський дрон "Оріон" збивають уже не вперше. До прикладу, таку "пташку" українські захисники приземляли на території Курської області РФ та на Херсонщині.

БПЛА "Оріон" створювала російська компанія "Кронштадт". На озброєння окупаційних військ РФ він потрапив у 2020 році.

Максимальна злітна вага дрона становить 1200 кг, вага корисного навантаження – 200 кг. Водночас дальність звʼязку дорівнює 250 км (300 км у разі застосування ретранслятора).

Точна вартість цього дрона лишається невідомою – у мережі є інформація про те, що вона становить понад 5 млн доларів. Відомо, що на створення дослідного зразка "Оріону" міноборони РФ витратило близько 30 млн доларів.

