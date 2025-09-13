Телескоп Джеймса Вебба допоміг створити карту темної матерії та відкрити загадкову планету

Дані з телескопа розповіли, як поводить себе темна матерія у галактиках, що зіштовхнулися, а також дозволили відкрити нову планету з атмосферою з вуглецю.

Космічний телескоп Джеймса Вебба, який запустило NASA, отримав зображення галактик зі скупчення Куля. З них дослідники картографували вміст скупчень галактик, що зіштовхуються. Про це йдеться у повідомленні NASA.

Вчені зазначили, що попередні дослідження скупчення Куля за допомогою інших телескопів спиралися на значно меншу кількість даних. А зображення Вебба, за твердженням NASA, значно покращують те, що ми можна виміряти в скупченні. Зокрема, точно визначити положення невидимих частинок, відомих як темна матерія. Ці нові вимірювання значно уточнили знання про розподіл маси у скупченні Куля.

В статті пояснили, що галактики складаються із зірок, газу, пилу та темної матерії, які пов'язані між собою гравітацією. А скупчення Куля складається з двох дуже масивних скупчень галактик, які самі пов'язані гравітацією. При цьому команда вчених виявила, що скупчення утворилося в результаті кількох зіткнень галактик мільярди років тому.

Також телескоп Вебба зробив ще одне визначне відкриття. Як пише видання arXiv, проаналізувавши дані, отримані з екзопланети, що обертається навколо зірки-пульсару, вчені виявили, що атмосфера цієї планети майже повністю складається з чистого вуглецю.

Пульсар PSR J2322-2650 вчені називають "чорною вдовою", адже він краде енергію з сусідньої зірки. Ця зірка зрештою перетворилася на планету, схожу на газовий гігант Юпітер у нашій Сонячній системі. Вчені вважають, що ця планета складається переважно з гелію, однак її атмосфера виявилася унікальною. Спектрографія показала, що атмосфера цієї планети утворилася з елементарного углецю.

Це вперше науковці виявили у космосі таку кількість вуглецю, адже зазвичай він знаходиться в хвостах комет, у полум'ї або на Землі. Як вуглець міг зберегтися навколо планети, залишається загадкою

Щоб довести, наскільки дивна атмосфера цієї планети, дослідники розрахували співвідношення між вуглецем і киснем, а також вуглецем і азотом. Співвідношення C/O було понад 100, тоді як співвідношення C/N було понад 10 000. Для порівняння, Земля має співвідношення C/O 0,01 та співвідношення C/N 40. Очевидно, що на цій планеті багато вуглецю.

Нагадаємо, що нещодавно вчені заявили про знайдені ознаки виникнення життя на екзопланеті з системи зірки Trappist-1. Там, на їх думку, може бути рідка вода та атмосфера, багата на різні гази. У тому числі, там може бути багато азоту. При цьому вчені потребують додаткових даних, щоб відповісти на питання – чи вода там утворила океан на поверхні всієї планети, або ж існує величезні крижані простори.

