Ющенко зустрівся з Баррозу

Говорили про "Східне партнерство" і енергетику

Київ. 7 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО у Празі провів зустріч із Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ. Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, сторони обговорили перспективи успішної реалізації амбітної ініціативи «Східне партнерство», а також питання енергетичної співпраці України з ЄС і лібералізації візового режиму між Україною та країнами Євросоюзу. Ж.БАРРОЗУ, зокрема, висловив підтримку ініціативи презентувати найближчим часом у Брюсселі техніко-економічне обґрунтування Євро-Азійського нафтотранспортного коридору.

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