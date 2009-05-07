Ющенко зустрівся з Баррозу
22:22, 07 травня 2009Новини ЄС
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Говорили про "Східне партнерство" і енергетику
Київ. 7 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО у Празі провів зустріч із Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, сторони обговорили перспективи успішної реалізації амбітної ініціативи «Східне партнерство», а також питання енергетичної співпраці України з ЄС і лібералізації візового режиму між Україною та країнами Євросоюзу.
Ж.БАРРОЗУ, зокрема, висловив підтримку ініціативи презентувати найближчим часом у Брюсселі техніко-економічне обґрунтування Євро-Азійського нафтотранспортного коридору.
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