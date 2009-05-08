ЄП дозволив авіакомпаніям скорочувати рейси без втрати слотів

09:36, 08 травня 2009
Новини ЄС
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До кінця нинішнього сезону

Європарламент дозволив авіакомпаніям скорочувати польоти без втрати слотів

Брюссель. 8 травня. УНІАН. Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії дозволити до кінця сезону (з 29 березня до 24 жовтня 2009 року) авіакомпаніям скорочувати польоти без втрати слотів.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у доповіді Паоло КОШТА (група ліберальних партій, Італія), схваленій 7 травня на засіданні Європарламенту.

“За” проголосували 508 депутатів, проти – 20, утрималися – 7.

Згідно з рішенням, в ЄС буде призупинено дію правила “використовуй, або втрачай”, відповідно до якого для збереження своїх слотів на наступний сезон авіакомпанія має протягом поточного сезону забезпечити використання щонайменше 80% з відведених їй слотів.

Разом з тим, Європарламент відхилив пропозицію Єврокомісії, відповідно до якої рішення щодо можливості встановлення схожих умов на зимовий сезон 2009-2010 року мала б приймати Єврокомісія самостійно без участі Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня Комітет з питань транспорту та туризму Європарламенту підтримав проект доповіді. В ході ухвалення рішення Комітетом, доповідач зазначив, що під час консультацій з авіакомпаніями, представники перевізників наголошували на необхідності призупинити дію правила “використовую, або втрачай” у зв’язку з різким зменшенням попиту на авіаперевезення, а також, у зв’язку з можливістю втрати європейськими компаніями слотів на користь компаній з Китаю, Індії та Японії, яеі мають суттєву державну підтримку. Єврокомісія запропонувала до кінця сезону довзолити авіакомпаніям скорочувати польоти без втрати слотів  10 березня цього року.

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