Брюссель. 13 травня. УНІАН. Посол Російської Федерації при ЄС Володимир ЧИЖОВ наголошує, що Росія не ратифікує Енергетичну хартію.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

“Ми не будемо ратифіковувати Енергетичну хартію”, - сказав В.ЧИЖОВ.

Посол наголосив, що Росія виступила з пропозиціями розробити новий документ, який би регулював відносини в сфері енергетики в Європі. При цьому, Росія вважає за необхідне, щоб такий документ містив не просто зобов’язання сторін, але й законодавчі гарантії виконання цих зобов’язань. Посол Росії зазначив, що ці пропозиції Росії стануть однією з тем самміту Росія-ЄС, якій відбудеться наприкінці травня в російському Хабаровську.

В ході самміту, сторони також обговорять питання підготовки нової угоди між ЄС та Росією, відносини в сфері енергетики, пропозиції Росії щодо нової архітектури безпеки в Європі та міжнародні питання, такі як Близькосхідний мирний процес, Іранська ядерна програма, Афганістан, Пакистан, останні події в Грузії та Молдові.