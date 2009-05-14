Ющенко хоче підписати угоду з EFTA

Керзатц. 14 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що Україна підпише угоду з Європейською асоціацією вільної торгівлі, але зауважує, що про строки поки говорити зарано.

Як передає кореспондент УНІАН, по це він сказав на спільній прес-конференції з Президентом Швейцарської Конфедерації Гансом-Рудольфом МЕРЦОМ сьогодні у Керзатці.

За словами В.ЮЩЕНКА, 29 квітня цього року відбувся перший раунд переговорів між Україною та асоціацією щодо підписання даної угоди.

Він зазначив, що на політичному рівні немає перешкод ні з асоціацією, ні з Євросоюзом щодо створення зони вільної торгівлі, але технічно підписання даних угод є дуже складним процесом.

«Ми йдемо у нормальній динаміці, в гарному порозумінні», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що з оптимізмом дивиться на цей процес.

У свою чергу Г.МЕРЦ зауважив, що для вступу в ЄАВТ, перш за все, потрібна політична воля, яка є у України.

«Якщо є політична воля, переговори не будуть продовжуватись надто довго, але необхідно зазначити, що це довготривалий процес», - сказав він, висловивши переконання, що результат не змусить себе довго чекати.