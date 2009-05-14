Італія посилює відповідальність за нелегальну міграцію

Брюссель. 14 травня. УНІАН. В Італії планують посилити покарання за нелегальну міграцію.

Як повідомив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі , голова Християнського товариства українців в Італії Олесь ГОРОДЕЦЬКИЙ, відповідний проект закону було схвалено сьогодні на засіданні Палати депутатів Італії.

Законопроект передбачає визнання нелегальної міграції злочином, за який передбачено покарання у вигляді депортації та штрафу від 5 000 до 10 000 євро. Законопроект також забороняє нелегалам користуватися соціальними та іншими послугами, що надаються державними органами (за винятком термінової медичної допомоги та навчання неповнолітніх дітей), зобов’язує всіх держслужбовців повідомляти про нелегалів органи правопорядку, забороняє під загрозою конфіскації майна та тюремного ув’язнення здачу житла в оренду нелегалам. Нововведення також передбачають жорсткіші норми при набутті громадянства, а також введення нового податку розміром до 200 євро при першому отриманні або ж поновленні дозволу на проживання легальними іммігрантами.

Проти прийняття цього проекту закону різко виступила Католицька Церква та опозиційні партії.

В Італії, за різними оцінками проживає, 500-600 тисяч українців, при цьому близько половини – нелегально.