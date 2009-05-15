ЄК надасть 20 млн. євро іракцям

Брюссель. 15 травня. УНІАН. Єврокомісія надасть додатково 20 млн. євро для допомоги біженцям з Іраку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні.

Гроші призначені для надання допомоги внутрішньо переміщеним особам в Іраку та біженцям до Йорданії та Сирії, зокрема, на продовольство, забезпечення біженців питною водою, базовими медичними послугами, надання психологічної допомоги.

Загалом, близько 1,6 млн. іракців залишаються переміщеними всередині країни.