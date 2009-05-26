Половина європейців готова голосувати на виборах до Європарламенту

Брюссель. 26 травня. УНІАН. 49% європейців готові взяти участь в голосуванні на виборах до Європарламенту.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчать результати опитування громадської думки, проведені на початку травня TNS Opinion і представлені сьогодні.

При цьому, 43% опитаних заявили, що впевнені в тому, що братимуть участь в голосуванні, 6% зазначили, що хотіли б це зробити, і лише 12% опитаних заявили, що не прийдуть до виборчих дільниць.

Серед основних тем, які мають вирішити депутати наступного Європарламенту, на переконання виборців, є безробіття, економічне зростання, безпека та майбутнє пенсійної системи.

Опитування було проведено 4-15 травня серед жителів усіх 27-ми країн-членів ЄС у віці старше, ніж 18 років.

Як повідомляв УНІАН, вибори до Європарламенту пройдуть в європейських країнах з 4 по 7 червня.