”Візз Ейр” почне літати до Меммінгема

Київ. 29 травня. УНІАН. «Візз Ейр Україна», перша українська бюджетна авіакомпанія, з 22 вересня відкриє рейс із Києва до німецького міста Меммінген, розташованого в Баварії за 120 км від Мюнхена. Про це УНІАН повідомила прес-служба авіакомпанії.

Перельоти здійснюватимуться на новому 180-містному Airbus A320 із періодичністю тричі на тиждень - по вівторках, четвергах і суботах.

Квитки на рейс уже є в продажу за ціною від 324 грн. (у один бік, із урахуванням усіх податків і зборів при оплаті банківським переказом).

«Зараз на наших німецьких напрямках спостерігається той рівень попиту, який ми очікували. Ми впевнені, що новий маршрут буде таким же популярним, як Київ-Дортмунд і Львів-Дортмунд, і посилить туристичні та ділові зв`язки між Україною і Німеччиною», - сказала член Ради директорів «Візз Ейр Україна» Наталія КАЗМЕР.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» – перша бюджетна (low-cost) авіакомпанія, ліцензована Міністерством транспорту України. Входить до групи компаній Wizz Air. Авіакомпанія почала внутрішні авіаперевезення в липні 2008 р. на новому Airbus A320 на 180 місць. За перші 5 місяців 2009 року перевезла близько 240 000 пасажирів. У січні 2009 р. авіакомпанія вийшла на третє місце за обсягами перевезень у київському міжнародному аеропорту «Бориспіль».