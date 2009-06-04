Кандидат в Генсеки Ради Європи хоче оживити організацію

Брюссель. 4 червня. УНІАН. Норвезький кандидат на посаду Генерального секретаря Ради Європи Торбйорн ЯГЛАНД хоче “оживити” діяльність організації.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив журналістам.

“Рада Європи встановила нові стандарти для всього континенту і сформулювала нову психологію”, - сказав він, зазначивши, що зараз, в своїй діяльності, він хотів би зробити діяльність Ради Європи менш бюрократичною і більш сфокусованою на пошук відповідей на ряд проблем, пов’язаних з домашньою жорстокістю, торгівлею людьми, статевою нерівністю тощо.

Говорячи про відносини Ради Європи та Європейського Союзу, Т.ЯГЛАНД зазначив, що ЄС є результатом політичної та економічної інтеграції Європи, але водночас, без стандартів та цінностей, визначених Радою Європи, розширення ЄС не могло б пройти “так легко”.

“Якщо ЄС хоче і далі розширюватися, то йому потрібна Рада Європи. І навіть, якщо ЄС не хоче далі розширюватися, йому також потрібна Рада Європи, оскільки це – єдиний майданчик для спілкування з такими партнерами, як Росія, Україна, Туреччина”, - сказав кандидат.

Говорячи про відносини з Росією Т.ЯГЛАНД також висловив переконання в необхідності підтримання контактів з цією країною в рамках Ради Європи.

Він ухилився від відповіді на запитання щодо того, яким чином збирається вирішувати проблему, коли, з одного боку Росія є найбільшим донором Ради Європи (внески Росії до бюджету Ради Європи становлять близько 12% - УНІАН), а з іншого – не завжди виконує свої зобов’язання перед цією організацією.

“Можна подолати всі проблеми, якщо мати Росію з нами, а не проти нас”, - лише зазначив кандидат.

Як повідомляв УНІАН, Парламентська Асамблея Ради Європи має визначитися щодо нового Генерального секретаря Ради Європи на наступній сесії, яка відбудеться в останній тиждень червня.

Т.ЯГЛАНД, 58 років, в 1996-1997 роках був прем’єр-міністром Норвегії, зараз є Президентом парламенту Норвегії.