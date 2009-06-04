З британської королівської пасіки вкрали півмільйона бджіл

Київ. 4 червня. УНІАН. З розташованої у Шотландії пасіки, що належить королівській родині, вкрали вісім вуликів з бджолами, вартістю 5 тисяч фунтів стерлінгів кожен. Всього зникло близько півмільйона бджіл, повідомляє The Independent.

Бджоляр Мюррей МАКГРЕГОР заявив, що вулики щезли у травні. З`ясувалося це тільки зараз, тому що розташовані у 70 різних місцях вулики ніхто не охороняє. Крадіжка здійснена, припустив М.МАКГРЕГОР, на замовлення інших бджолярів або для продажу.

Останнім часом через хвороби популяція бджіл у Великій Британії різко скоротилася, тому вулики і мед подорожчали у декілька разів. Випадки крадіжки вуликів фіксуються у багатьох районах країни. Поліція почала розслідування інциденту, відзначає «Лента.ру».