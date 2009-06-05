Рада Європи не може провести посилений моніторинг РФ та Грузії

Брюссель. 5 червня. УНІАН. Рада Європи не може розпочати посилений моніторинг в Росії та Грузії через відмову Росії визнавати себе учасницею конфлікту, що стався на початку серпня 2008 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив журналістам Генеральний директор Генерального директорату з політичних справ та демократії Жан-Луї ЛОРАНС.

“Проблема в тому, що Росія не визнає себе стороною конфлікту”, - сказав він.

Генеральний директор зазначив, що у жовтні 2008 року було підготовлено першу доповідь, яка складалася з трьох частин: реакція на конфлікт, стан виконання зобов’язань Росією та Грузією перед Радою Європи, незалежно від того чи були пов’язані ці зобов’язання чи ні з війною, а також, кроки на майбутнє. Ця доповідь, за словами Ж.Л.-ЛОРАНСА була обговорена в Комітеті Міністрів Ради Європи, але не була підтримана, через відсутність консенсусу.

Після цього була підготовлена друга схожа доповідь, яка була представлена у лютому цього року, а на останньому засіданні Комітету Міністрів на рівні міністрів закордонних справ у Мадриді 12 травня було вирішено продовжити роботу в цьому напрямку і підготувати третю доповідь з оглядом ситуації до листопада цього року.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня 2008 року між Грузією та Росією відбувся збройний конфлікт, в результаті якого Росія визнала незалежність двох грузинських територій – Абхазії та Південної Осетії, і розташувала там свої війська.

30 вересня 2008 року Генеральний секретар Ради Європи Террі ДЕВІС висловився за проведення посиленого моніторингу і Росії, і Грузії. Він зазначив, що розширений моніторинг полягатиме, як в зборі інформації, притаманному для звичайного моніторингу, так і в зборі додаткової інформації від Парламентської Асамблеї Ради Європи, комісара Ради Європи з прав людини, інформації, що надходить від міжнародних організацій, таких як ОБСЄ, ЄС та ООН.