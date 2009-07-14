Тимошенко обіцяє до кінця року підписати нову угоду з ЄС

Київ. 14 липня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що до кінця цього року, максимум на початку наступного, Україна матиме Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час урочистих зборів з нагоди 10-річчя ВО «Батьківщина».

«Саме наша команда зараз веде цю справу, і ми до кінця цього року, максимум на початку наступного, будемо мати підписану Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також запевнила, що рано чи пізно Україна матиме безвізовий режим з країнами ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня 2007 року Україна та Євросоюз почали переговори про нову посилену угоду, яка на саміті Україна-ЄС 9 вересня 2008 року отримала назву Угода про асоціацію.

Сторони планують завершити переговори про нову угоду до кінця цього року.

10 липня цього року в інтерв`ю газеті "Лівий берег" заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ заявив, що в цьому році Україна та Європейський Союз не встигнуть підписати Угоду про асоціацію з ЄС. В той же день це підтвердив і голова Представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА на зустрічі з бізнесменами в донецькому філіалі Європейської Бізнес Асоціації, зазначивши, що Україна пропонувала підписати лише політичну частину угоди, що неприйнятно для ЄС, якій хоче одразу мати цілісний документ, який включав би в себе і політичну, і економічну компоненти.