Україна та ЄС хочу прискорити переговори про ЗВТ

Брюссель. 16 липня. УНІАН. Україна та ЄС обговорили шляхи прискорення переговорного процесу щодо створення зони вільної торгівлі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

“Ми обговорили шляхи прискорення переговорного процесу в частині зони вільної торгівлі, оскільки зрозуміло, що на даному етапі – це ключовий документ”, - сказав він після 12-го раунду переговорів між Україною та ЄС про угоду про асоціацію.

«З одного боку, прискорити переговорний процес, а з іншого – добитися максимального балансу інтересів двох сторін», - додав заступник міністра.

Він підкреслив, що для України ключовим є якість та зміст угоди, а також те, наскільки цей документ враховуватиме інтереси українського товаровиробника та надаватиме можливість повного, а не «віртуального» доступу до внутрішнього ринку ЄС.

К.ЄЛІСЄЄВ наголосив, що проведені технічні дослідження свідчать про те, що в стратегічному плані створення зони вільної торгівлі буде вигідно як Україні, так і Євросоюзу.

“Є цифри, які кажуть про те, що це дуже позитивно відіб’ється на хростанні ВВП. Можливо, на початковому етапі буде болісно, непросто, але середньострокова та довгострокова перспективи будуть вагомим стимулом подальшого зростання української економіки”, - сказав він.

Заступник міністра зазначив, що деякі пропозиції, що висловлюються в ході переговорів, є інноваційними, як для України, так і для ЄС, а тому потребують певного часу для вивчення.

“По-друге, давайте не забувати, в чому складність переговорів, в якій ситуації перебуває українська сторона. Ми, по суті, одні, а навколо нас грає команда з 27-ми гравців плюс Європейська комісія”, - зазначив К.ЄЛІСЄЄВ.

“І ви розумієте, як інколи важко протистояти такій потужній команді з тим, щоб захистити свої інтереси. Це потребує часу, рутинної роботи”, - додав він.

Заступник міністра також зазначив, що значна частина положень угоди по інших питаннях вже узгоджена.

Він повідомив, що в ході нинішнього раунду сторони також обговорили ті питання, які залишилися неузгодженими, зокрема, щодо преамбули угоди, співробітництва в сфері юстиції та внутрішніх справ, прикінцевих положень, що стосуються політики безпеки.

Наступний раунд переговорів, за словами заступника міністра, сторони планують провести у жовтні в Києві.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про нову угоду 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі – 18 лютого 2008 року. На самміті Україна-ЄС в Парижі 9 вересня 2008 року було схвалено рішення про те, що нова угода носитиме назву угоди про асоціацію.

Україна та ЄС планували підписати нову угоду до кінця цього року, однак 10 липня цього року К.ЄЛІСЄЄВ заявив, що, підписання угоди до кінця цього року, скоріш за все не відбудеться. Цю інформацію в той самий день підтвердив і голова представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА.