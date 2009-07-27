Білорусь поговорить з ЄС про посилення співпраці

Брюссель. 27 липня. УНІАН. Білорусь сподівається під час зустрічі з Трійкою ЄС обговорити розвиток співробітництва та Східне партнерство.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Посольства Білорусі в Бельгії.

“Обміняємося останньою інформацією щодо розвитку подій в Білорусі та ЄС і будемо думати, як можна просуватися далі”, - зазначили у прес-службі.

“Цілком можливо, що торкнемося проблематики “Східного партнерства”, - додав представник прес-служби.

При цьому, у прес-службі наголосили, що “Східне партнерство” є стратегічним вибором для Білорусі.

“Це – не проти Росії, але ми повинні співробітничати і з ЄС”, - уточнили в прес-службі.

“В цілому, це – нормальна робоча нарада в рамках політичного діалогу”, - додав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, потепління у відносинах між ЄС та Білоруссю розпочалося восени 2008 року, після того, як в Білорусі було звільнено всіх міжнародно визнаних політичних в’язнів, а ЄС призупинив дію санкцій у вигляді заборони на видачу віз ряду вископосадовців країни.

28 липня у Брюсселі відбудеться третє з жовтня 2008 року засідання Трійки ЄС-Білорусь.