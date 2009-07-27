ЄС продовжив мандат місії спостерігачів в Грузії

Брюссель. 27 липня. УНІАН. Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС продовжила мандат місії спостерігачів в Грузії до 14 вересня 2010 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради.

Як повідомляв УНІАН, після російсько-грузинської війни, що сталася на початку серпня 2008 року, Росія визнала незалежність і фактично контролює два грузинських регіони – Абхазію та Південну Осетію.

Після завершення бойових дій ЄС вирішив розмістити в Грузії місію спостерігачів. Мандат місії розповсюджується на всю територію Грузії, однак фактично спостерігачі не мають доступу до Абхазії та Південної Осетії.

22 липня посли країн-членів ЄС в Брюсселі обговорювали можливість участі представників третіх країн, зокрема, США та Туреччини, у складі місії ЄС, однак формальне обговорення цього питання очікується лише у вересні.