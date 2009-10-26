НАТО позитивно оцінює виконання Україною програми співпраці

Київ. 26 жовтня. УНІАН. У НАТО в цілому позитивно оцінюють поточний етап виконання Україною першої Річної національної програми з підготовки вступу країни до Організації Північноатлантичного договору.

Про це в інтерв`ю проекту «Флот2017» заявив спеціальний представник Генерального секретаря НАТО на Південному Кавказі і в Центральній Азії Роберт СІМОНС, делегація на чолі з яким завершила в Києві роботу з розгляду виконання Річної національної програми підготовки (ДНП) України до вступу в НАТО, затвердженої в серпні цього року.

«Наш аналіз свідчить: виконання Україною ДНП є позитивним і успішним, особливо на міжвідомчому рівні», - сказав Р.СІМОНС.

Він уточнив, що наприкінці листопада в штаб-квартирі НАТО буде продовжено обговорення питання, наскільки успішно Україна виконує ДНП, і що саме нею зроблено з серпня 2009 року, коли ця програма була затверджена.

«А нині умовно за виконання ДНП Україні можна «поставити» 4,5 бала за пятибалльною шкалою за реалізацію завдань технічного, правового розділів програми, а також розділу, присвяченого питанням національної безпеки. Не дуже добре справа з ресурсним забезпеченням. Тут оцінка не дуже висока, хоча ми не поспішаємо винити в цьому уряд, українську владу, розуміючи об`єктивні причини, зокрема, світова фінансова й економічна криза», - сказав спецпредставник Альянсу.

Він відзначив, що Річну національну програму прийнято Україною в дуже складний рік. «По-перше, впродовж цього року весь світ відчуває на собі негативні прояви фінансової й економічної кризи, що, поза сумнівом, не найкращим чином впливає на співпрацю. По-друге, ми спостерігали в Україні різні політичні процеси, які негативно впливають на співпрацю. Проте ми можемо сміливо констатувати, що в цілому робота, яка проводиться, доволі ефективна», - наголосив Р.СІМОНС.

При цьому він особливо відзначив позитивну діяльність у військовій сфері, що проводиться по лінії Міністерства оборони України, і висловив сподівання на її продовження і поглиблення наступного року.

«Хоча певною мірою псує цю картину ситуація, яка складається за участю України в міжнародних навчаннях, що проводяться Альянсом, а точніше, провал таких навчань українським парламентом», - констатував представник НАТО.

Кажучи про євроатлантичні перспективи України, Р.СІМОНС згадав як проблемне питання, «яке виникає на цьому шляху, - протидія Росії, з якою і у України, і у Грузії є спільні кордони».

«Тим часом НАТО заявляло і заявляє: у Росії немає права вето на рішення, які приймаються як у самому Альянсі, так і в Україні і Грузії. Ви самі маєте право вирішувати свою долю і вибирати системи безпеки, в яких хочете брати» участь, - наголосив Р.СІМОНС.

Він вчергове оприлюднив позицію Генерального секретаря НАТО, який заявляє, що «Альянс співпрацює з Російською Федерацією, і має намір поглиблювати цю співпрацю, але це можливо тільки в разі поваги до волевиявлення країн-партнерів НАТО».