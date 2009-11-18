Донори зберуть гроші для покращення енергоефективності в Україні

Брюссель. 18 листопада. УНІАН. 26 листопада в Стокгольмі відбудеться донорська конференція для реалізації проектів з покращення енергоефективності в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив 17 листопада журналістам віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ після участі в конференції “Досягаючи енергетичної безпеки в Європі”.

“26 листопада відбудеться донорська конференція, де будуть зроблені перші інституційні кроки з ініціативи енергоефективності”, - сказав він.

За словами віце-прем’єра, під час конференції, зокрема, планується визначитися щодо виконавчого агентства, яке займатиметься управлінням фонду для реалізації таких проектів в Україні, а також відбудеться власне створення фонду для реалізації проектів, загальна кількість яких на сьогодні вже становить близько 50. Більша частина цих проектів, за словами Г.НЕМИРІ, передбачають покращення енергоефективності в сфері комунального господарства, зокрема, у тепло- і водопостачанні.