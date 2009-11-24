В ЄС запровадять нові правила діяльності телекомунікаційного ринку

Брюссель. 24 листопада. УНІАН. Європарламент схвалив законодавство щодо нових правил діяльності в телекомунікаційному секторі.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні Європарламенту в Страсбургу.

“За” новий рамкову директиву ЄС проголосували 510 депутатів, проти – 40, утрималися – 24.

Відповідно до нових правил, доступу до Інтернету споживачі можуть бути позбавленими лише за умови, що таке позбавлення є “необхідним та пропорційним в демократичному суспільстві” та лише після проведення “чесних і неупереджених процедур”, що дає можливість споживачам вимагати поваги до презумпції невинності та права на приватне життя. Таким чином, депутати підтримали надання доступу до Інтернету такого самого легального захисту, як і іншим фундаментальним правам людини, увівши вперше в світі до законодавства слова “свобода забезпечення Інтернетом”.

Нова директива також включає в себе гармонізацію управління радіо спектром в ЄС, враховуючи перехід до цифрового телебачення до 2012 року, визначає покращення співпраці регуляторів телекомунікаційної галузі різних країн-членів ЄС, а також вимагає від домінуючих операторів зв’язку здійснити функціональний розділ між мережевою інфраструктурою та безпосереднім наданням телекомунікаційних послуг.

Директива також посилює права споживачів в області телекомунікацій, вимагаючи, зокрема, забезпечення можливості зміни споживачем мобільного оператора зі збереженням телефонного номеру протягом одного робочого дня, посилення захисту персональних даних.

Документом передбачається створення Європейського органу регуляторів в сфері електронних комунікацій, який об’єднуватиме представників телекомунікаційних регуляторів з усіх країн-членів ЄС.

Нова директива набере чинності вже у грудні, а її положення мають бути імплементовані до національного законодавства країн-членів ЄС до 24 травня 2011 року. Створення нового Європейського органу регуляторів передбачається здійснити весною наступного року.