У Великобританії кожна п`ята дитина хворіла на свинячий грип

Київ. 26 листопада. УНІАН. Кожна п`ята дитина у Великобританії вже перехворіла на грип A/H1N1, однак більшість з цих дітей та їх батьків не має про це ані найменше уявлення.

Про цей висновок британських учених написала газета Daily Telegraph, повідомляє NEWSru.

Нещодавні аналізи крові, взяті у населення Сполученого Королівства під час медоглядів, засвідчили, що новим вірусом у період першого спалаху інфекції навесні і влітку цього року було інфіковано значно більше людей, чим вважалося.

У ряді районів Великої Британії, зокрема у Лондоні, фахівці Агентства з охорони здоров`я після проходження літнього піку захворюваності виявили антитіла до грипу A/H1N1 у крові кожної третьої дитини. Це означає, що ці діти вже перенесли хворобу.

У масштабах eсієї країни антитіла до нового вірусу за цей час набув кожен п`ятий маленький британець. Медики припускають, що приблизно у половини з них захворювання, спричинене грипом A/H1N1, пройшло без симптомів.