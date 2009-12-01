ЄС скасував візи на короткострокові подорожі до 6-ти острівних держав

Брюссель. 1 грудня. УНІАН. Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС схвалила угоду про безвізовий режим для короткострокових поїздок з 6-ма острівними країнами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено на засіданні Ради 30 листопада.

Згідно з рішенням, громадяни ЄС та громадяни Антигуа і Барбуди, Багамських островів, Барбадосу, Маврикія, Сент-Кіттс та Невіс, а також Сейшельських островів можуть здійснювати короткотермінові поїздки строком до трьох місяців без віз.

Угода вже застосовується починаючи з 28 травня 2009 року.