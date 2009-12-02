Генсек НАТО вітає рішення США збільшити присутність в Афганістані

Брюссель 2 грудня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН вітає рішення Президента США Барака ОБАМИ збільшити присутність в Афганістані.

Про це йдеться у його заяві, текст якої передано УНІАН.

“Від імені НАТО я тепло вітаю заяву Президента Б.ОБАМИ про новий американський підхід та зобов’язання щодо місії в Афганістані”, - зазначається у заяві.

Відзначивши значний внесок США в місію, яку проводить НАТО в Афганістані, А.Ф.РАСМУССЕН водночас наголосив, що ця місія не є місією лише за участі США.

“Оскільки США збільшили свої зобов’язання, я переконаний, що інші союзники, а також наші партнери в місії також серйозно збільшать свій внесок”, - сказав Генсек НАТО.

Як повідомлялося, Б.ОБАМА заявив про направлення до Афганістану додатково 30 тис. військових.