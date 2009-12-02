Генсек НАТО сподівається вирішити проблеми, що виникли на переговорах з Росією

Брюссель. 2 грудня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН сподівається досягнути прогресу на переговорах з Росією.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

“Всі країни-члени Альянсу віддані своїм зобов’язанням знайти рішення на засіданні Ради Росія-НАТО”, - сказав Генсек Північно-Атлантичного Альянсу.

Він також заявив, що не коментуватиме хід переговорів, хоча і додав, що дискусії під час засідання Ради Росія-НАТО на рівні послів 1 грудня були досить складними.

Як повідомляв УНІАН, Постійний представник Росії при НАТО Дмитро РОГОЗІН заявив 1 грудня, що канадська делегація заблокувала схвалення практично всіх документів, що може призвести до зриву засідання Ради Росія-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, яке має відбутися 4 грудня. В ході цього засідання міністри планували схвалити своєрідну “дорожню карту” подальшої співпраці Росії та Альянсу.