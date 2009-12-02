Кабмін схвалив програму підготовки до членства в НАТО на 2010 рік
14:14, 02 грудня 2009Новини ЄС
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Тепер справа за Президентом
Київ. 2 грудня. УНІАН. Кабінет міністрів схвалив проект Указу Президента України «Про затвердження Річної національної програми на 2010 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО)».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр Кабінету міністрів України Петро КРУПКО.
«Проект указу Президента схвалено, і він буде поданий Президентові України», - сказав П.КРУПКО.
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