У жовтні обсяг роздрібної торгівлі в єврозоні не змінився

Брюссель. 3 грудня. УНІАН. У жовтні 2009 року порівняно з вереснем 2009 року обсяг роздрібної торгівлі в єврозоні не змінився, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – зріс на 0,3%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У жовтні-2009 порівняно з жовтнем-2008 обсяг роздрібної торгівлі зменшився на 1,9% в єврозоні та на 0,9% в ЄС-27.

У жовтні 2009 року роздрібна торгівля “продуктами харчування, напоями та тютюном” порівняно із вереснем 2009 року зменшилася в єврозоні на 0,3%, в ЄС-27 – не змінилася. Непродовольчий сектор зріс на 0,3% в єврозоні та на 0,7% в ЄС-27.

Зростання обсягів роздрібної торгівлі у жовтні-2009 порівняно із вереснем-2009 було найбільшим в Литві (1,9%), Португалії (1,7%) та Польщі (1,6%). Найбільше зниження обсягів роздрібної торгівлі – в Румунії (-1,9%), Словаччині (-1,7%) та Латвії (-1,3%).

У жовтні 2009 року порівняно з жовтнем 2008 року роздрібна торгівля продовольчими товарами знизилася на 1,6% в єврозоні та на 0,8% в ЄС-27. Непродовольчий сектор знизився на 1,3% в єврозоні, але зріс на 0,1% в ЄС-27.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі зареєстровано в Бельгії (4,4%), Швеції (4,1%) та Польщі (3,9%). Найбільше зниження зареєстровано в Латвії (-29,1%), Литві (-24,7%) та Естонії (-18,6%).

У вересні 2009 року обсяг роздрібної торгівлі порівняно з серпнем 2009 року зменшився на 0,5% в єврозоні та на 0,3% в ЄС-27.