Лавров: НАТО не міняє позицію по Грузії з політичних мотивів

Брюссель. 4 грудня. УНІАН. Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ вважає, що позиція НАТО стосовно Абхазії та Південної Осетії не змінюється лише через бажання “зберегти політичне обличчя”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це С.ЛАВРОВ заявив сьогодні на прес-конференції, коментуючи заклик НАТО до Росії відкликати визнання Абхазії та Південної Осетії, який міститься у схваленій міністрами закордонних справ країн-членів НАТО заяві.

“Це стара позиція, яка означає, що факти Європою ігноруються, що доповідь Хейді ТАЛЬЯВІНІ, яка була замовлена не нами, а Європою, не вивчена, або вивчена, але ігнорується”, - сказав російський міністр.

“Це повторюється, як заклинання, мабуть, щоб зберегти політичне лице”, - додав він.

С.ЛАВРОВ наголосив, що Росія не може відкликати визнання Абхазії та Південної Осетії, оскільки не Росія проголошувала незалежність цих двох грузинських регіонів.

“Не ми її (незалежність – УНІАН) проголосили, а народи, які натерпілись від грузинських режимів, починаючи з (Звіяда – УНІАН) ГАМСАХУРДІА”, - сказав російський міністр.

Він також знову обвинуватив Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ в порушенні принципів незастосування сили та територіальної цілісності у серпні 2008 року, коли відбулася російсько-грузинська війна, внаслідок якої, за його словами, Абхазія та Південна Осетія проголосили незалежність, що була визнана Росією. Зараз обидва регіони фактично перебувають під контролем Російської Федерації.

С.ЛАВРОВ також висловив занепокоєння тим, що тривають постачання озброєння в Грузію.

“За деякими оцінками, вже відновлений довоєнний рівень, і, в основному, наступального плану”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністри закордонних справ країн-членів НАТО схвалили фінальну заяву за підсумками засідання Ради Північноатлантичного альянсу, в якій, зокрема, ще раз висловили свою підтримку територіальній цілісності Грузії та закликали Росію відкликати визнання Південної Осетії та Абхазії.

Сьогодні у Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, яке пройшло вперше з моменту початку російсько-грузинської війни в серпні 2008 року.