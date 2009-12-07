Президентом Румунії знову обрано Бесеску
12:22, 07 грудня 2009Новини ЄС
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50,37% виборців підтримали його у другому турі
Київ. 7 грудня. УНІАН. Президентом Румунії знову обрано Траяна БЕСЕСКУ.
Про це пише Gazeta.ru з посиланням на Reuters.
За офіційною інформацією, діючий Президент Румунії Т.БЕСЕСКУ набрав 50,37% і здобув перемогу в другому турі президентських виборів.
Його суперник, соціал-демократ і екс-голова МЗС Мірчу ДЖОАНА отримав 49,63% голосів виборців.
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