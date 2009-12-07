Президентом Румунії знову обрано Бесеску

50,37% виборців підтримали його у другому турі

Київ. 7 грудня. УНІАН. Президентом Румунії знову обрано Траяна БЕСЕСКУ. Про це пише Gazeta.ru з посиланням на Reuters. За офіційною інформацією, діючий Президент Румунії Т.БЕСЕСКУ набрав 50,37% і здобув перемогу в другому турі президентських виборів. Його суперник, соціал-демократ і екс-голова МЗС Мірчу ДЖОАНА отримав 49,63% голосів виборців.

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