Білорусь може підписати угоду про асоціацію з ЄС

Брюссель. 8 грудня. УНІАН. Міністр закордонних справ Білорусі Сергій МАРТИНОВ не виключає можливості підписання угоди про асоціацію з ЄС.

Про це він заявив сьогодні власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

«Найближчим часом про це говорити не доводиться, тому що ще дуже великий шлях потрібно пройти Європейському Союзу та Білорусі. Що стосується віддаленішої перспективи, то про це можна і потрібно думати, але з урахуванням тих інтеграційних формацій, які створюються на нашому власному просторі, мається на увазі Митний союз», - сказав міністр, додавши: «Нічого не виключено».

Як повідомляв УНІАН, Білорусь є учасницею ініціативи ЄС «Східне партнерство», яка серед іншого передбачає підписання угод про асоціацію.