Екс-голова Союзу захисту дітей Естонії виявився педофілом

Київ. 9 грудня. УНІАН. В Естонії колишнього керівника Союзу захисту дітей Каур ХАНСОН осуджено за звинуваченням у педофілії, повідомляє Лента.ру з посиланням на Postimees.

Його визнали винним у згвалтуванні неповнолітніх, а також у виготовленні дитячої порнографії.

Суд призначив К.ХАНСОНУ максимально можливий строк покарання - 15 років в`язниці. Коментувати вирок К.ХАНСОН не став. Чи оскаржить він рішення суду, невідомо.

К.ХАНСОН був затриманий ще в березні 2009 року. Проте розголос ця історія одержала тільки після того, як розслідування було завершене і справу почав розглядати суд.

К.ХАНСОНУ звинувачували у згвалтуванні кількох дітей. Скільки всього людей постраждало від його дій, не повідомлялося. Postimees писало, що жертвами педофіла ”стали діти зі всієї Естонії”.

Колишній голова Союзу захисту дітей визнав свою вину. У зв`язку з цим його справа розглядалася у спрощеному порядку.

К.ХАНСОН відомий, крім іншого, як творець політичної та соціальної реклами. Наприкінці 1990-х, будучи керівником рекламного бюро Zoom, він організував кампанію під гаслом “Не бий дитину!”. Одного з його колег по рекламному агентству, Томаса ЛІЙВА, у минулому було також осуджено за звинуваченням у педофілії.