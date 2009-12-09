Безсмертний каже, що ЄНП не підтримує жодного кандидата на виборах в Україні

Бонн. 9 грудня. УНІАН. Голова Центрального виконкому партії “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ переконаний, що керівництво Європейської народної партії (ЄНП) не підтримує жодного кандидата у Президенти України.

Про це він заявив сьогодні кореспонденту УНІАН у Бонні перед початком Конгресу Європейської народної партії.

“Ключовою позицією ЄНП є підтримка демократії через ті політичні сили, які приходять до влади в тій чи іншій країні”, - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, відповідаючи на питання, чи не відчуває себе ображеною партія “Наша Україна” після того як в середині жовтня на з’їзді ВО “Батьківщина” на Майдані Незалежності у Києві було зачитано листа Президента ЄНП Вільфреда МАРТЕНСА, в якому висловлювалася підтримка на президентських виборах лідеру “Батьківщини” Юлії ТИМОШЕНКО.

“Я можу пояснити той текст, який було направлено на ім’я “Батьківщини”. Єдине чого я не можу зрозуміти, для чого довелося цей текст змінювати, правити тим, кому він був направлений”, - додав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він наголосив, що повний текст листа так і не було оприлюднено.

“Мені відомий той текст, він дійсно говорить про підтримку демократії, а не про підтримку кандидата”, - сказав голова Центрвиконкому “Нашої України”.