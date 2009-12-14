Польща завершила переговори з РФ про поставки газу до 2037 року

Варшава. 14 грудня. УНІАН. Польща завершила переговори, що тривали майже рік, про газові поставки зі своїм головним постачальником Росією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства економіки Польщі, минулого тижня переговорники узгодили останні «технічні моменти» нового міжурядового договору, який визначить умови газових поставок в країну до 2037 року.

Договір почне діяти після затвердження урядами Польщі і РФ його узгодженого тексту і підписання сторонами.

Віце-прем`єр Польщі Вальдемар ПАВЛЯК, який напередодні звинуватив російську сторону в затягуванні підписання договору, назвав «збалансованими» досягнуті минулого тижня домовленості.

За його словами, російська сторона відмовилася від додаткових тем, які планувала пов`язати з підписанням договору, коли польські переговорники запропонували надати PGNIG 10% знижку на газ, яка була до 2006 року.

Він додав, що сторони зберегли формулу ціни на газ, яка визначатиметься залежно від цін на нафту.

Ні уряди країн, ні національні газові компанії не надали додаткової інформації про остаточну версію домовленостей.

За даними польських медіа, «Газпром» погодився на тариф на транспортування російського газу польською частиною Ямальського газопроводу, що дозволить російсько-польській компанії EuRoPolGaz працювати з 2% рентабельністю.

Як повідомляв УНІАН, Польща, що недоотримує з початку цього року 25% газового імпорту, з січня намагалася домовитися з «Газпромом» про додаткові поставки, проте російська сторона, на думку ряду спостерігачів, спеціально затягувала переговори з тим, щоб добитися низки поступок від поляків.