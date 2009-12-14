У ПАРЄ занепокоєні тим, як в Україні борються з корупцією

Київ. 14 грудня. УНІАН. Моніторинговий комітет ПАРЄ висловлює занепокоєння щодо виконання Україною зобов’язань у боротьбі із корупцією, взятих при вступі до Ради Європи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це йдеться у заяві доповідача Моніторингового комітету ПАРЄ Ренати ВОЛЬВЕНД за результатами її візиту в Україну 7-8 грудня.

Вона, зокрема, висловила занепокоєння з приводу дотримання і дії антикорупційного пакета законів: “Про засади запобігання та протидії корупції”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення” та “Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень”.

Йдеться про конституційне подання пленуму Верховного Суду України щодо конституційності цих антикорупційних законів, зокрема положення стосовно заборони позабюджетного фінансування органів державної влади, встановленої Законом “По засади запобігання та протидії корупції”.

Р.ВОЛЬВЕНД наголосила, що вказане обмеження є одним із основних у системі запобігання та протидії корупції.

Водночас доповідач закликала Україну забезпечити належне фінансування органів судової влади.