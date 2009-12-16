Україна сформує сфою частину Ради українсько-польського форуму партнерства

Київ. 16 грудня. УНІАН. Сьогодні Україна завершить формування своєї частини Ради Українсько-Польського форуму партнерства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО сьогодні у Києві на спільній прес-конференції з керівником зовнішньополітичного відомства Польщі Радославом СІКОРСЬКИМ.

“Сьогодні українська сторона завершує формування української частини Ради форуму”, - сказав П.ПОРОШЕНКО.

За словами міністра, до Ради форуму мають входити “авторитетні та небайдужі люди”, які будуть докладати максимум зусиль для подальшої активізації міжлюдського діалогу між Україною та Польщею. “Ми зацікавлені, щоб рівень співпраці між Україною та Польщею був максимальний, щоб потенціал двох країн був використаний не лише на президентському та урядовому рівнях”, - додав він.

У свою чергу, Р.СІКОРСЬКИЙ повідомив, що Польща вже передала свій список кандидатур до Ради форуму. За його словами, до Ради форуму мають входити люди, які мають заслуги у розвитку українсько-польського діалогу.

Р.СІКОРСЬКИЙ сказав, що Польща готова поділитися з Україною своїм досвідом інтеграції у європейські та євроатлантичні структури.

Як повідомляв УНІАН, рішення про створення Українсько-Польського форуму партнерства було прийняте під час візиту П.ПОРОШЕНКА до Варшави 25 листопада 2009 року.