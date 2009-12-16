Расмуссен вважає Афганістан ключовим елементом співпраці з РФ

Москва. 16 грудня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андрес Фог РАСМУССЕН вважає Афганістан ключовим елементом співпраці Росії і Альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Москві під час зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

«Я вважаю, що Афганістан - якраз ключовий елемент у цій співпраці, тому що перед нами стоять ті самі небезпеки: тероризм, наркотрафік, який виходить з Афганістану. Вже налагоджено чималий обсяг співпраці в цьому напрямі, але я переконаний, що ми зможемо зробити ще більше», - сказав А. Фог РАСМУССЕН.

За його словами, у Росії і НАТО є спільні інтереси в протидії розповсюдженню зброї масового знищення, боротьбі з піратством.

«У нас чимало спільної роботи. І я думаю, що все це піде на благо як російських громадян, так і громадян країн НАТО», - сказав Генсек Альянсу.

У свою чергу, В.ПУТІН зазначив, що об`єднання зусиль Росії та Північноатлантичного альянсу може дати добрий результат.

«Це і боротьба з міжнародним тероризмом, це протидія розповсюдженню зброї масового знищення, засобів доставки, боротьба з організованою злочинністю і незаконним оборотом наркотиків», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що, незважаючи на неспівпадіння точок зору з низки проблем, сторони продовжують співпрацю і взаємодію.