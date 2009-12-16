Расмуссен вважає Афганістан ключовим елементом співпраці з РФ
У Росії і НАТО є спільні інтереси
Москва. 16 грудня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андрес Фог РАСМУССЕН вважає Афганістан ключовим елементом співпраці Росії і Альянсу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Москві під час зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.
«Я вважаю, що Афганістан - якраз ключовий елемент у цій співпраці, тому що перед нами стоять ті самі небезпеки: тероризм, наркотрафік, який виходить з Афганістану. Вже налагоджено чималий обсяг співпраці в цьому напрямі, але я переконаний, що ми зможемо зробити ще більше», - сказав А. Фог РАСМУССЕН.
За його словами, у Росії і НАТО є спільні інтереси в протидії розповсюдженню зброї масового знищення, боротьбі з піратством.
«У нас чимало спільної роботи. І я думаю, що все це піде на благо як російських громадян, так і громадян країн НАТО», - сказав Генсек Альянсу.
У свою чергу, В.ПУТІН зазначив, що об`єднання зусиль Росії та Північноатлантичного альянсу може дати добрий результат.
«Це і боротьба з міжнародним тероризмом, це протидія розповсюдженню зброї масового знищення, засобів доставки, боротьба з організованою злочинністю і незаконним оборотом наркотиків», - сказав В.ПУТІН.
Він зазначив, що, незважаючи на неспівпадіння точок зору з низки проблем, сторони продовжують співпрацю і взаємодію.