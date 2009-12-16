Єврокомісія встановила нові вимоги для тахографів
Це зекономить автотранспорту 235 млн. євро на рік
Брюссель. 16 грудня. УНІАН. Єврокомісія запровадила нові вимоги для тахографів, якими вимірюється робочий час “дальнобійників”.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Єврокомісії.
Згідно з новим регулюванням, починаючи з 1 жовтня 2011 року всі нові тахографи, що встановлюються на автомобілі для дальніх перевезень, мають бути цифровими і відповідати новим вимогам, встановленим в регулюванні.
Нові вимоги Єврокомісії спрямовані на кращий захист від шахрайств та кращий захист приладів від магнетичної інтерференції, більш акуратне врахування часу в дорозі (відтепер кілька секунд не будуть враховуватися, як ціла хвилина), зменшення часу на завантаження даних з тахографів до комп’ютерів транспортних компаній.
За підрахунками Єврокомісії, нове регулювання дасть можливість індустрії дорожнього транспорту економити щорічно 235 млн. євро.
Загалом, починаючи з моменту запровадження тахографів у ЄС в 2006 році, ними були обладнані 1,5 млн. вантажівок, на яких працюють близько 3 млн. водіїв.