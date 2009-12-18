Україна та Молдова пропонують ЄС створити єврорегіон ”Дністер”

Київ. 18 грудня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО та віце-прем’єр-міністр, міністр закордонних справ і європейської інтеграції Юрій ЛЯНКЕ підписали Спільне звернення до ЄС щодо використання фінансових механізмів ініціативи Євросоюзу «Східне партнерство» для створення Єврорегіону «Дністер».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, документ підписано вчора, 17 грудня, в рамках робочого візиту П.ПОРОШЕНКА до Республіки Молдова.

У ході візиту міністр також провів двосторонню зустріч з прем’єр-міністром Молдови Владом ФІЛАТОМ.

Під час зустрічей з офіційними чиновниками Республіки Молдова П.ПОРОШЕНКО підтвердив зацікавленість керівництва України у продовженні активного політичного діалогу з молдовською стороною з усього спектра двосторонніх відносин.

Особливу увагу сторони приділили питанням, пов’язаним із завершенням договірно-правового оформлення українсько-молдовського державного кордону, зокрема започаткуванню демаркаційних робіт на його центральній (придністровській) ділянці. У цьому контексті було досягнуто домовленості про встановлення ще до кінця 2009 року першого прикордонного знаку на центральній ділянці лінії українсько-молдовського державного кордону.

Іншою важливою темою переговорів стала співпраця двох країн у сфері європейської інтеграції. Було відзначено, що інтеграція до Європейського Союзу є ключовим зовнішньополітичним пріоритетом України та Республіки Молдова. Одним з практичних кроків двох країн у цій сфері стало підписання П.ПОРОШЕНКОМ та Ю.ЛЯНКЕ Спільного звернення міністрів закордонних справ України та Молдови до ЄС щодо використання фінансових механізмів ініціативи Євросоюзу «Східне партнерство» для створення Єврорегіону «Дністер».

У ході візиту П.ПОРОШЕНКА до Кишинева було також підписано Угоду між Україною та РМ про співробітництво у сфері забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин. Зазначена угода створює дієвий механізм захисту прав та інтересів чисельної української меншини в Молдові.