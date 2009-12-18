ЄС не підтримує жодного з кандидатів у Президенти України

Брюссель. 18 грудня. УНІАН. Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК наголошує, що ЄС не підтримує жодного з кандидатів в Президенти України.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Президента Європарламенту.

“Європейський Союз не підтримує жодного кандидата. Ми підтримуємо Україну, ваш народ та демократичний процес”, - цитуються у повідомленні слова Є.БУЗЕКА.

“Ось чому вибори мають бути вільними, чесними і прозорими. Це нас турбує”, - додав Президент Європарламенту, який збирається відвідати Україну 21-22 грудня.