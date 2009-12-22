Підрядників з будівництва широкої колії до Відня визначать у лютому

Київ. 22 грудня. УНІАН. СП зі створення широкої залізничної колії до Відня планує визначити підрядників передпроектних робіт до 20 лютого 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, президент ВАТ «Російські залізниці» Володимир ЯКУНІН на прес-конференції у Києві повідомив, що відповідне рішення ухвалене сьогодні на засіданні наглядової ради спільного підприємства зі спорудження широкої колії до Відня.

«Ми одноголосно ухвалили рішення підтвердити розвиток проекту і визначили терміни, за яких ми одержимо підрядників», - відзначив він.

Зокрема, за його даними, до 10 січня буде розглянуто пропозиції від потенційних підрядників на проведення передпроектних розробок, після цього буде надано два тижні для отримання офіційних пропозицій.

«Таким чином, до 20 лютого наглядова рада має визначити підрядників на передпроектні розробки. Ми вважаємо, що не менш як 7-8 місяців потрібно підрядникам, щоб підготувати бізнес-план, і з моменту ухвалення цього плану, з урахуванням дистанції, з урахуванням визначення конкретної траси, думаю, на це потрібно не менш як двох років, для того, щоб ми могли говорити, що дорогу побудовано і вона запрацювала», - відзначив В.ЯКУНІН.

За його словами, це тільки передбачуваний термін.

У свою чергу, генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК відзначив, що згаданий проект є значущим для подальшої реалізації транзитного сполучення між Азією і Європою.

«У нас особлива цікавість у реалізації проекту будівництва широкої залізничної колії Ужгород-Відень, сподіваємося на процес перевезень без пересадок. Створити такий продукт транзитного проїзду у центр Європи, це буде дуже конкурентне», - відзначив М.КОСТЮК.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня у Сочі в рамках IV Міжнародного залізничного бізнес-форуму «Стратегічне партнерство 1520» було підписано угоду про створення чотиристороннього спільного підприємства з проекту будівництва ширококолійної залізниці до Братислави і Відня.

Кожна сторона внесла до статутного капіталу СП по 2 млн. євро.

У 2006 р. «Укрзалізниця» і ВАТ «Російські залізниці» підписали меморандум про взаєморозуміння з метою сприяння реалізації проекту продовження широкої залізничної колії до центру Європи.

На той час орієнтовна вартість проекту оцінювалася в 1,6 млрд. дол. За даними «Укрзалізниці», будівництво широкої колії до центру Європи дозволить збільшити вантажооборот на 60% і безперешкодно транспортувати вантажі залізницею з країн азіатсько-тихоокеанського регіону. Крім того, відпаде необхідність в оплаті за перестановку вагонів з широкої колії на вузьку і навпаки.

Стандарт європейської залізничної колії вужчий – 1435 мм, на відміну від прийнятих у країнах СНД 1520 мм. Через необхідність перестановки вагонів з одного на інший тип колії вагони затримуються на кордонах.